16 свердловчан стали донорами костного мозга

За последние два года в Свердловской области 16 человек стали донорами костного мозга. В Федеральном регистре на сегодняшний день насчитывается 5672 свердловских потенциальных доноров. Об этом сообщила на пресс-конференции главный врач станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марина Смирнова.

Спикер развенчала миф о пересадке костного мозга – никакой вред здоровью донора трансплантация не приносит: работоспособность не теряется, а полное восстановление наступает уже спустя 2 недели. «У нас есть лекарства, которые позволяют обеспечить выход стволовых клеток в кровь – то есть это стимуляция. На 5 день стимуляции пациенту проводится лейкоцитаферез. Это безболезненная процедура: донор подключается к специальному аппарату, по замкнутому контуру кровь многократно проходит через аппараты и специальные мембраны. В этот момент заготавливается лейкоконцентрат. Единственный дискомфорт – процедура длительная, порядка 5 часов. Выглядит это как простое переливание крови», – добавила врач отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы № 1 Инна Анисимова.

По словам Смирновой, за последние несколько лет количество доноров увеличилось в десятки раз: «Если было по 3-4 человека в месяц, то сейчас может быть 100-200. Активность нашей станции прошлого года – около тысячи человек». Сейчас в Федеральном регистре насчитывается 405 тысяч потенциальных доноров по всей России. А за прошлый год врачи Свердловской областной клинической больницы провели 25 трансплантаций костного мозга. «Такие трансплантации предполагают переливание стволовых клеток крови от здорового донора пациенту с различными заболеваниями системы крови (например, острый лейкоз). Донора ищем, прежде всего, в семье. Но чаще всего совместимого донора среди кровных братьев и сестер мы не находим, потому что с каждым из них вероятность совместимости всего 25%. Всего четверть трансплантаций в год мы делаем неродственных, поэтому потребность в таких трансплантатах крайне велика», – отметила Анисимова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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