Снег, сияние, деньги и наказания – итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» по традиции подводит итоги очередной недели – последней теплой на Урале. Первый снег, солнечные бури и полярные сияния, провальное голосование о вырубке деревьев в парке, шпионский скандал на оборонном заводе и многое другое, не менее интересное, в обзоре агентства.

Первый дождь, первый снег

Начало недели выдалось неожиданно теплым, погода побила температурный рекорд 50-летия, но спустя пару дней на Урал обрушился циклон, и регион засыпало снегом. Тут же начались очереди в шиномонтажках, число аварий выросло до почти полутора сотен за сутки, впрочем, скоро на дорогах стало неожиданно пусто. В ближайшее время синоптики обещают потепление.

Солнце разбушевалось…

Небывалую активность развило Солнце, из-за чего к концу недели на Земле начались магнитные бури и – приятная побочка – полярные сияния. Они видны были даже в Сочи, а в Екатеринбурге нет, потому что небо было затянуто тучами.

… и депутаты тоже

Неизвестно, стала ли солнечная активность причиной поразительных решений депутатов, но на этой неделе еще одна городская дума обратилась к областным властям с просьбой поднять тарифы на услуги ЖКХ для людей. Ревдинские депутаты решили, что предельный индекс должен быть не в районе 9%, как в остальной области, а 15%. Ранее такие же просьбы высказали депутаты из Первоуральска, Нижнего Тагила и Полевского.

Громкие приговоры

Свердловский областной суд вынес приговор шпионке с Уралвагонзавода Виктории Мухаметовой, которая передавала секретные данные спецслужбам Украины. Девушку приговорили к 12,5 годам колонии и 300 тысячам штрафа. А вот экс-директору института спорта УрФУ Евгению Шурманову заплатить придется больше – 1 млн, но и сидеть меньше – его приговорили к 9 годам лишения свободы за растрату и присвоение бюджетных средств во время проведения Универсиады. Сам он заявил, что будет оспаривать приговор, а его супруга пожелала министру спорта Леониду Рапопорту оказаться там, где ее муж сейчас.

Провал застройщика

Начавшееся в прошлые выходные голосование по поводу изменения границ парка Энгельса показало всю провальность идеи застройщика отрезать кусок зеленой территории. «За» высказались 0,5% от проголосовавших. И, хотя сбор мнений еще идет, очевидно, что переломить ситуацию вряд ли получится.

Налетай, подешевело

На этой неделе в наземном общественном транспорте Екатеринбурга заработала скидка при оплате по QR-коду – 20 рублей вместо 33. В итоге только за первые сутки уральцы сэкономили примерно 300 тысяч, которые транспортникам компенсирует Национальная система платежных карт. Открытым остается лишь вопрос, пользуются ли противники QR-кодов льготой или платят по полной, сохраняя принципы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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