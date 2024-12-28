«Автомобилист» уступил «Металлургу» по буллитам

ХК «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» на домашнем льду. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей – всё решилось в серии буллитов.

Магнитогорцы активнее начали матч и в первые минуты серьезно угрожали воротам Владимира Галкина, но голкипер хозяев справился. Вскоре игра выправилась, и «Автомобилист» провел несколько опасных атак, которые не принесли результата. Второй период также прошел в равной борьбе. В начале двадцатиминутки екатеринбуржцы остались в меньшинстве и уверенно оборонялись. А затем включили прессинг, и возле ворот «Магнитки» стали появляться моменты. Но реализация вновь подвела хозяев. После двух периодов на табло по-прежнему было 0:0

В начале третьего периода уже у «Автомобилиста» появилась возможность поиграть в большинстве. Екатеринбуржцы этим шансом не воспользовались. Напряжение в матче возрастало, атаки продолжались, но вратари обеих команды были на высоте. Наконец, на 53-й минуте встречи зрители увидели первый гол. Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер обыграл двух игроков «Магнитки» и точным броском отправил шайбу в ворота соперника. После этого екатеринбуржцы перешли в режим контратак, не допуская соперника в свою зону. Но все же не удержали преимущество в счете. В концовке «Металлург» сменил вратаря на шестого полевого и эффектной голевой комбинацией спас матч – шайбу забил Роман Канцеров.

В овертайме обе команды имели голевые шансы, но не забили. В серии буллитов сильнее был «Металлург». Единственный точный бросок нанес Канцеров, игроки «Автомобилиста» отличиться не смогли.

После поражения екатеринбургская команда опустилась на пятое место Восточной конференции, пропустив «Металлург» вперед. В понедельник, 30 декабря, «Автомобилист» сыграет на домашней арене еще один матч – против тольяттинской «Лады».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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