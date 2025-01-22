«Уральская ночь музыки» может переехать в Тагил ради экономии

Организаторы ежегодного фестиваля «Уральская ночь музыки» ищут способы провести его в условиях растущих затрат. Среди возможных вариантов – сокращение числа артистов или площадок, самый экстремальный – переезд из Екатеринбурга в менее дорогой город, например, в Нижний Тагил.

Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург на ОТВ в программе «Акцент». По его словам, бюджет фестиваля должен составить около 150-160 миллионов рублей, а сейчас есть только 40 миллионов рублей.

«Мы в переговорах со многими артистами, но, так случилось, что при общей инфляции 15-20% гонорары у артистов выросли на 50-100%», – сообщил Горенбург.

Переезд в Нижний Тагил – крайний вариант, на который Горенбургу бы идти не хотелось: «Екатеринбург именно тот город, который самой своей структурой позволяет сделать такой фестиваль. К нам поступало очень много просьб экспортировать фестиваль в другие города. По многим причинам мы отказываемся. Но если уж совсем будет плохо, почему не экспортировать фестиваль в другие города Урала? Нижний Тагил. Великолепный город с великолепными традициями, площадками, театрами».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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