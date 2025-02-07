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Пятница, 7 февраля 2025, 13:30 мск

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Открыт прием заявок для участников фестиваля «Уральская ночь музыки»

Фото из архива

Организаторы «Уральской ночи музыки» начали формировать программу фестиваля, который в этом году состоится 27 июня. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта до 18 марта. Как сообщили организаторы, полученные заявки рассмотрят эксперты-представители музыкальной индустрии. Это журналисты, издатели, музыкальные критики, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Ежегодно «Уральская ночь музыки» поддерживает свой статус мультиформатности. Поэтому заявки принимаются от музыкантов, играющих в разных жанрах и стилях: от фолк-джаза до глиттер-попа, от панк-метала до хип-хопа, от академической музыки до драм-н-бейса, от пост-минимализма до краут-рока. Каждый артист, прошедший отбор, выступит на одной из более 110 концертных площадок.

«Одна из ключевых миссий фестиваля – поддержка молодых и неизвестных широкой аудитории артистов. Благодаря содействию Президентского фонда культурных инициатив, который выделил на фестиваль 31 млн рублей, есть возможность популяризировать творчество музыкантов, помогать им заявлять о себе перед всем Уралом, Россией и миром. Хотим собрать в этом году более 3000 артистов на больше чем 110 сценах», – отмечает исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Пологова.

В 2024 году на «Уральской ночи музыки» выступали исполнители не только из России, но и из Армении, Грузии, Республики Гана, ЮАР, Аргентины, Колумбии, Беларуси, Казахстана и других стран. Ранее организаторы объявили имена первых хедлайнеров Ural Music Night-2025. Ими стали Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»), Тимур Ведерников, ансамбль танца и песни «Донбасс» из Донецка, финалистка «Голос. Дети» Арина Точилова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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