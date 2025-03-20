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Четверг, 20 марта 2025, 10:54 мск

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Школьникам покажут лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

В Свердловской области проходит акция «Кино Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах лучшие советские и современные фильмы военно-патриотической тематики.

Как сообщили в ДИПе, показы будут проходить с понедельника по среду до 30 апреля в 23 муниципальных кинотеатрах региона. Школы смогут сами выбрать фильмы из списка и согласовать с кинотеатрами день и время сеанса.

В программе показов – культовые советские фильмы, такие как «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Офицеры» и «Белорусский вокзал». Также зрители смогут увидеть современные картины, включая фильмы «Битва за Севастополь» и «28 Панфиловцев».

Полный список кинотеатров-участников акции доступен на сайте Свердловского областного фильмофонда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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