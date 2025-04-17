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Четверг, 17 апреля 2025, 09:20 мск

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На улицах Екатеринбурга разместят 300 портретов ветеранов Великой Отечественной войны (ФОТО)

Фото: администрация Екатеринбурга

Накануне 80-летия Победы на билбордах Екатеринбурга разместят 300 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей и гетто. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, недавно принято решение о присвоении звания почетных граждан Екатеринбурга 37 фронтовикам.

«В ближайшее время мы поздравим их на торжественном приеме. К тем, кто не сможет присутствовать, мы обязательно приедем и поздравим их дома», – рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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