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Пятница, 18 апреля 2025, 13:55 мск

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На Уральской ночи музыки выступит Вячеслав Малежик

На фестивале «Уральская ночь музыки» выступит Вячеслав Малежик.

Организаторы напоминают, что Вячеслав Малежик – советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, мультиинструменталист, Заслуженный артист России. Выступал в различных музыкальных коллективах: «Голубые гитары», «Веселые ребята», «Ребята», «Мозаика», «Пламя». Однако наибольшую популярность получил благодаря сольным ваступлениям.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня, на него приедут 3 тысячи артистов из городов России и других стран. Исполнители выступят более чем на 110 сценах, посвященных разным музыкальным жанрам и стилям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Ural Music Night

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