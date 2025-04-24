Проезд в Екатеринбурге сделают бесплатным в честь Дня Победы

В Екатеринбурге в общественном наземном транспорте 9 мая проезд будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Таким образом, можно будет проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе, ничего не оплачивая. В метро же придется заплатить.
Напомним, бесплатный проезд также вводили на наземном транспорте Екатеринбурга в новогодние каникулы – 31 декабря и 1 января. Тогда возможностью воспользовались порядка 350 тысяч горожан.
Екатеринбург, Елена Сычева
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