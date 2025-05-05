В День Победы работу общественного транспорта продлят

В День Победы, 9 мая, общественный транспорт, в том числе метрополитен, будут работать до часу ночи, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для удобства горожан к 22:00 (время праздничного фейерверка) будет организовано накопление транспорта.

Автобусы будут стоять на следующих локациях:

– на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

– на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

– на улице Бориса Ельцина у театра драмы;

– на проспекте Ленина у Оперного театра;

– на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской;

Троллейбусы будут ждать пассажиров на остановках:

– на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи будут развозить горожан из следующих локаций:

– проспект Ленина, от Московской до Вайнера;

– перекрестки Ленина – Луначарского и Ленина – Московская.

В метрополитене интервалы движения поездов вечером 9 мая будут сокращены.

Как сообщал «Новый День», в День Победы проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах для горожан будет бесплатным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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