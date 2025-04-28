Песни военных лет все еще под запретом – несмотря на закон, за них придется выплачивать авторские

В России ждут правительственного перечня песен времен Великой Отечественной войны, которые можно будет использовать на мероприятиях в честь Дня Победы без отчисления комиссионных правообладателям. Появления документа ждали после Нового года, сразу после того, как были приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство, однако список все еще не появился.

Негативные прецеденты с фронтовыми песнями в России уже есть: когда авторские общества или наследники взыскивали крупные суммы с тех, кто рискнул включить знаменитые мелодии, не заплатив за это право. Так, в позапрошлом году живущая в Лондоне внучка поэта Евгения Долматовского Татьяна запретила использовать песню «Дорога на Берлин» в музыкальном проекте, посвященном Дню Победы. То же произошло с песнями «Ты ждешь, Лизавета» и «Любимый город может спать спокойно» и с песнями «Когда мы были на войне» Давида Самойлова и «Давай закурим» Модеста Табачникова и Ильи Френкеля.

Пятнадцатью годами ранее РАО взыскало с организаторов концерта хора ветеранов в Самаре деньги за использование песен военных лет. После скандала именно РАО обратилось в Госдуму с просьбой урегулировать законодательно ситуацию с фронтовыми песнями и разрешить исполнять их на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы без выплаты авторских отчислений. Однако соответствующий закон появился только в конце 2024 года, как раз после серии скандальных ситуаций с внуками-релокантами, которые стали запрещать использовать произведения своих дедушек в России.

В декабре прошлого года Госдума приняла во втором и третьем чтениях соответствующий документ. Тогда же его подписал президент России Владимир Путин. Однако ситуация в корне не поменялась – фронтовые песни до сих пор нельзя использовать без разрешения правообладателей и уплаты авторских отчислений. Не хватает еще одного документа.

«Законом разрешается использовать музыкальные и иные произведения о Великой Отечественной войне, правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года, без согласия автора и выплаты авторского вознаграждения, в определенные памятные и праздничные дни. Перечень таких произведений будет сформирован правительством. Эти произведения можно будет публично исполнять, показывать и транслировать во время концертов, праздничных шествий, собраний, других мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны», – поясняла председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Однако этот перечень до сих пор не появился. Как сообщил «Новому Дню» управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков, необходимо рассматривать возможность использования каждой песни отдельно. Дело в том, что в России спустя 70 лет после смерти автора произведения становятся общественным достоянием. Если автор принимал участие в Великой Отечественной войне, этот срок увеличивается еще на 4 года. «Произведение может уже находиться в общественном достоянии. В каждом случае нужно изучать, кто автор и каковы его годы жизни», – сказал собеседник «Нового Дня».

При этом он напомнил, что любая фонограмма – это объект смежных прав. «Права принадлежат изготовителю фонограммы», – добавил Евгений Дедков. Таким образом, даже если песня стала общественным достоянием, конкретная ее аудиозапись, сделанная конкретным исполнителем, может быть защищена от использования.

Добавим, что даже когда перечень появится, фронтовые песни безвозмездно смогут использовать не все, а лишь некоторые организации и по особым поводам. В тексте закона достаточно четко прописано, что без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения песни можно включать только тогда, когда речь идет о «проведении мероприятий органами публичной власти или с их участием либо по их заказу, либо общероссийскими общественными объединениями, учрежденными на основании федерального закона, решений президента или правительства России или других органов публичной власти, либо обязательными общедоступными телеканалами во время праздничных шествий, собраний, митингов, демонстраций и иных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, без цели извлечения прибыли».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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