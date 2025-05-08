Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни

Правительство России утвердило перечень песен военных лет, которые можно использовать в ходе праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне без выплаты вознаграждения правообладателям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список вошли 52 песни и марш «Прощание славянки», сообщается на сайте кабмина РФ. В их числе – «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов».

Включенные в перечень песни разрешено безвозмездно использовать в ходе концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, в дни воинской славы или другие памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что принятое решение – часть работы по реализации новых норм закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2024 года. Они предписывают кабмину сформировать общедоступный перечень правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений, прославляющих подвиг советского народа в годы ВОВ. Речь идет о создании списка музыкальных произведений, которые могут без оплаты авторского вознаграждения публично воспроизводиться в праздничные и памятные дни.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube