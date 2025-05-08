российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 мая 2025, 13:02 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни

Правительство России утвердило перечень песен военных лет, которые можно использовать в ходе праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне без выплаты вознаграждения правообладателям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список вошли 52 песни и марш «Прощание славянки», сообщается на сайте кабмина РФ. В их числе – «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов».

Включенные в перечень песни разрешено безвозмездно использовать в ходе концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, в дни воинской славы или другие памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что принятое решение – часть работы по реализации новых норм закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2024 года. Они предписывают кабмину сформировать общедоступный перечень правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений, прославляющих подвиг советского народа в годы ВОВ. Речь идет о создании списка музыкальных произведений, которые могут без оплаты авторского вознаграждения публично воспроизводиться в праздничные и памятные дни.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

Песни военных лет все еще под запретом – несмотря на закон, за них придется выплачивать авторские

Метки / День Победы

На плотинке начал работать иммерсивный «Театр Великой войны» / На Эльмаше отменили салют в честь Дня Победы / «Радость сильных»: как Свердловская область встретила 9 мая 1945 года (ФОТО) / Как будут перекрывать центр Екатеринбурга на время парада Победы / Бойцы Росгвардии украсили служебные автомобили портретами дедов-фронтовиков (ФОТО) / Артем Жога возглавит мотопробег по уральским городам / Артем Жога пойдет на «Бессмертный полк» в Екатеринбурге: «Уже привез парадный китель» / В Первоуральске энергетики восстановили памятник погибшим в Великой Отечественной войне ученикам и педагогам (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Общество, Россия, День Победы,