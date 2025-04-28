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Понедельник, 28 апреля 2025, 09:05 мск

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1 мая в парке Маяковского откроется выставка трофейной военной техники НАТО

Подобная выставка проходила год назад в Верхней Пышме

Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной на фронтах специальной военной операции, откроется в парке Маяковского 1 мая.

«Такие выставки играют огромную роль в патриотическом воспитании молодежи. На экспозиции представлено 28 единиц вражеской техники, которую били и будут продолжать бить наши бойцы. Многие образцы захвачены военнослужащими – жителями регионов Уральского федерального округа», – сказал полпред президента на Урале Артем Жога.

Экспозиция «Сила в правде – гордость и Победа» будет работать ежедневно с 1 по 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Гости парка смогут увидеть технику, произведенную в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. Среди экспонатов – танк Abrams, БМП Bradley и Marder, а также новинки выставки бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другие. На площадке будут обеспечены меры безопасности, пройдут праздничные и патриотические мероприятия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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