«Автомобилист» начал сезон с поражения на выезде

ХК «Автомобилист» проиграл в Тольятти первый матч нового сезона КХЛ. Уральская команда встречалась с местной «Ладой», матч завершился 4:3 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл форвард «Лады» Андрей Чивилев. «Автомобилист» ответил быстрой шайбой Брукса Мэйсека, а вскоре вырвался вперед, благодаря голу защитника Ярослава Бусыгина. Во втором периоде «Лада» сравняла счет до 2:2, отличился Дмитрий Кугрышев. В третьем периоде хозяева оказались сильнее: голы забили Данила Дяденькин и Владислав Семин. В концовке «Автомобилист» едва не возродил интригув матче, третью шайбу забил Брукс Мэйсек. Но почти сразу после этого нападающий получил большой штраф за удар в голову соперника, и оставшиеся минуты екатеринбуржцы провели в меньшинстве.

«Автомобилист» сыграет еще два матча на выезде против «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Первый домашний матч состоится на «УГМК Арене» 15 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

