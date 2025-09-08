российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 сентября 2025, 23:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Автомобилист» начал сезон с поражения на выезде

фото: ХК «Лада»

ХК «Автомобилист» проиграл в Тольятти первый матч нового сезона КХЛ. Уральская команда встречалась с местной «Ладой», матч завершился 4:3 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл форвард «Лады» Андрей Чивилев. «Автомобилист» ответил быстрой шайбой Брукса Мэйсека, а вскоре вырвался вперед, благодаря голу защитника Ярослава Бусыгина. Во втором периоде «Лада» сравняла счет до 2:2, отличился Дмитрий Кугрышев. В третьем периоде хозяева оказались сильнее: голы забили Данила Дяденькин и Владислав Семин. В концовке «Автомобилист» едва не возродил интригув матче, третью шайбу забил Брукс Мэйсек. Но почти сразу после этого нападающий получил большой штраф за удар в голову соперника, и оставшиеся минуты екатеринбуржцы провели в меньшинстве.

«Автомобилист» сыграет еще два матча на выезде против «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Первый домашний матч состоится на «УГМК Арене» 15 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

В День болельщика для «Автомобилиста» и фанатов споет Hi-Fi / ХК «Автомобилист» подписал американского нападающего Рида Буше / Капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу / Руководство ХК «Автомобилист»: «Оценка за сезон неудовлетворительная» / Свердловский депутат пристыдил хоккейного арбитра, судившего седьмой матч серии «Автомобилист» – «Ак Барс» / КХЛ оштрафовала «Автомобилист» за кричалки фанатов в адрес «Ак Барса» / «Автомобилист» отправит в СДК материалы о «предвзятом судействе» в седьмом матче против «Ак Барса» / Драма в самом долгом седьмом матче Кубка Гагарина: «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в овертайме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,