Выборы, странные СМС и поимка сбежавшего заключенного. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области проходят трехдневные досрочные выборы губернатора. О процессе голосования, а также о других важных и интересных событиях недели рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Выборы-выборы

С 12 по 14 сентября свердловчане выбирают себе губернатора. В отдаленных деревнях голосование состоялось чуть раньше, а в пятницу 2467 избирательных участков открылись для всех жителей региона. Первый день голосования удивил высокой явкой по ДЭГ. Всего на электронное голосование зарегистрировались 259 тысяч избирателей. Общая явка в первый день выборов с учетом ДЭГ составила 21,7%. На выборах губернатора работают несколько тысяч наблюдателей. Все жалобы и обращения обрабатывает ЦОН, там же организовано видеонаблюдение за процессом голосования. Пока серьезных нарушений не зарегистрировано.

Странная SMS-рассылка

За пару дней до выборов в Екатеринбурге неожиданно случился скандал. Несколько тысяч абонентов местного мобильного оператора получили смс-сообщения с призывами голосовать за конкретного кандидата. Однако партия, от чьего имени была сделана рассылка, заявила о своей непричастности. Этот инцидент привлек внимание федеральных экспертов.

Одного беглеца нашли, второго ищут

В понедельник силовики задержали 24-летнего Александра Черепанова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который неделей ранее сбежал из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Его поймали в лесу неподалеку от поселка Медный. Второго беглеца, 24-летнего Ивана Корюкова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), до сих пор не нашли. Полицейские считают, что он может находиться на территории Курганской области. После резонансного побега двух заключенных начальник СИЗО-1 Алексей Киселев ушел в отставку.

Мэра Екатеринбурга будут избирать по новой схеме

Конкурсные выборы главы Екатеринбурга, похоже, скоро отменят. «Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра», – заявил депутатам заксо первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. Напомним, срок полномочий действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекает в феврале 2026 года.

В Екатеринбурге возобновит работу генконсульство Франции

В городе побывала французская делегация во главе с послом Франции в России. Дипломаты обсуждали вопрос о работе консульства страны на Урале. Сейчас идет подбор кандидатур на пост консула, этот процесс может занять несколько месяцев. «Встречи с французской стороной прошли конструктивно», – сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

