«Автомобилист» отыгрался с 2:4 и победил «Спартак» по буллитам

ХК «Автомобилист» одержал волевую победу над московским «Спартаком». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев, однако екатеринбуржцам пришлось героически спасать себя по ходу встречи.

Первый период начался удачно для «Автомобилиста». 19-летний нападающий Максим Тарасов уже на третьей минуте забил свою первую шайбу в КХЛ и открыл счет в матче. «Спартак» отыгрался в большинстве – гол забил Александр Пашин, а вскоре москвичи вышли вперед, благодаря шайбе Лукаса Локхарта.

Во втором периоде «Автомобилист» прибавил, вынуждая «Спартак» обороняться. Это привело к удалению игрока красно-белых, и хозяева воспользовались своим шансом. В большинстве Семен Кизимов подправил шайбу в ворота гостей после броска Стефана Да Косты – 2:2.

Но в третьем отрезке матча ненужные удаления уже начали хватать екатеринбуржцы. И москвичи последовательно наказали хозяев за это, в их составе отличились Герман Рубцов и Павел Порядин. Счет стал 2:4 в пользу «Спартака». Камбэк «Автомобилиста» начался на 50-й минуте матча. Стефан Да Коста отдал точный пас Риду Буше, и американец не промахнулся – на табло загорелись 3:4. На последних минутах «Автомобилист» перешел на игру вшестером и дожал соперника: Семен Кизимов оформил дубль. В овертайме обе команды провели несколько опасных, но безрезультативных атак, а в серии послематчевых буллитов единственную попытку реализовал Рид Буше. Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин отбил все три броска москвичей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube