«Автомобилист» проиграл дома «Нефтехимику»

ХК «Автомобилист» неожиданно уступил «Нефтехимику» в домашнем матче в Екатеринбурге со счетом 1:4.

Первый период прошел без голов, а во втором обе команды обменялись шайбами. Открыл счет «Нефтехимик» благодаря голу Дамира Жафярова. «Автомобилист» отыгрался в большинстве – после броска Рида Буше шайба от щитков вратаря соперника отскочила точно в клюшку Семена Кизимова. Счет стал 1:1. Но третий период хозяева откровенно провали. Екатеринбуржцы получили четыре удаления подряд, два из которых реализовал «Нефтехимик». В составе гостей отличись Данила Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча «Автомобилист» заменил вратаря на шестого полевого, и почти сразу получил четвертую шайбу в пустые ворота.

«Медленно начали мы сегодня матч. Видно было, что соперник серьёзно настроен на игру. В первом периоде проиграли по броскам, по движению, по желанию бороться. Это, наверное, основное. Во втором периоде пропущенный гол разбудил команду. Детская ошибка – не имеем права такие совершать. Но этот гол, наоборот, встряхнул ребят: движение стало поживее. Здорово, что реализовали большинство. А в третьем периоде наши недисциплинированные действия – 10 минут удалений – повлияли на исход матча. Это недопустимо, и в раздевалке я сказал ребятам, что за это будем наказывать. Трагедии из этого поражения мы не делаем, но это урок: на каждого соперника и на каждый матч нужно выходить готовыми на сто процентов», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Впереди у екатеринбургского клуба два выездных матча против того же «Нефтехимика» и «Локомотива». На домашний лед команда вернется 29 сентября и сыграет с казанским «Ак Барсом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

