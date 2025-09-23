В Екатеринбурге арестованы два топ-менеджера, которые связаны с активами «Корпорации СТС». Один уволился из структур больше года назад, другой – лишь недавно возглавил подразделение компании.

Первый – Евгений Пузырев, который занимал пост главного инженера «Облкоммунэнерго» до лета прошлого года. После он покинул предприятие и занял пост директора в муниципальном предприятии «Городской застройщик» (бывшее управление капстроительства города). Пузырева подозревают во взятке, которую он брал, чтобы без проверки принимать работы подрядчика, считает следствие. Мужчина сейчас находится в СИЗО.

Второй – гендиректор «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артём Носков, которого задержали после обысков в офисе предприятия накануне утром.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура подала иск в отношении «Корпорации СТС» с требованием обратить активы группы компаний в пользу государства. Претензии ведомства, в частности, связаны с переходом «Облкоммунэнерго» в частные руки. Ранее свою позицию представители «Корпорации СТС» поясняли так: на момент акционирования предприятие было глубоко убыточным, вложения на несколько миллиардов были сделаны на первоначальном этапе и позднее, во время реконструкции и строительства сетей, котельных, и другой инфраструктуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

