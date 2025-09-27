Аресты в коммунальной империи, уход вице-губернатора и чудесное спасение туриста: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя запомнится уральцам началом судебного процесса, который уже затронул многих влиятельных лиц в коммунальном бизнесе и власти. С другой стороны, практически на всем Урале благополучно начался отопительный сезон. А в пятницу стало известно о чудесном спасении туриста, который целую неделю блуждал один по северным лесам.

Дело Боброва и Бикова

На этой неделе в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая требует вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. 23 сентября стало известно, что Алексея Боброва задержали и доставили в Екатеринбург, как и его соратницу Татьяну Черных.

В среду суд арестовал до 15 ноября Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных. Где находится их деловой партнер Артем Биков, точно неизвестно.

Пресс-служба «Корпорации СТС», которую контролируют Алексей Бобров и Артем Биков, заявила, что готова вернуть АО «Облкоммунэнерго» государству.

Увольнение куратора внутрипола

Вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий внутреннюю политику Свердловской области, отправлен в отставку с 25 сентября. Сразу после губернаторских выборов Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины оказались заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Жена Чемезова Ирина находится под домашним арестом – ее подозревают в мошенничестве с грантами, которые она получала на развитие своего бизнеса.

Начало отопительного сезона

На этой неделе по всей Свердловской области активно шло подключение к центральному отоплению жилых домов, социальных и других объектов. По данным на пятницу, 26 сентября, около 78% жилья и 95 процентов учреждений здравоохранения уже были обеспечены теплом.

Турист выжил после недели блуждания по северным лесам

В пятницу 26 сентября в лесу возле Карпинска был обнаружен турист Федор Медведев, который пропал во время похода. 16 сентября Федор с друзьями пошел в лес собирать шишки у горы Ольвинский Камень. 18 сентября друзья разделились и договорились встретиться в лагере в назначенное время, но вернулись все, кроме Федора. При себе он имел только нож, зажигалку и телефон.

Поисково-спасательные работы шли неделю. Затем Федор сам вышел из леса всего в 200 метрах от лагеря. Как там оказался, не понимает даже он сам. Турист рассказал, что вышел к реке и шел вдоль течения, разводил костры и кидал в них еловые ветки, чтобы обозначить свое местонахождение. Питался шишками и грибами, а ночами совсем не спал, опасаясь диких животных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube