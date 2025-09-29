Адвокаты задержанного Олега Чемезова заявили, что его провоцировали на бегство

На бывшего вице-губернатора Олега Чемезова оказывали психологическое давление через СМИ, чтобы спровоцировать его на бегство, заявила адвокат Мария Кирилова.

«Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро. При этом в СМИ появились сообщения, что его планируют задержать. Вероятно, это была провокация, чтобы он скрылся. Несмотря на это, Олег Леонидович законопослушно по повестке явился и был задержан. Ситуация уникальная, лично я такого не помню», – сказала она.

Кирилова добавила, что счета у всей семьи заблокированы, в том числе у всех ближних родственников. «Таким образом, в настоящее время некому возить детей в школу, приносить продукты и так далее. Осталось забрать детей в детдом, и враги семьи восторжествуют», – заявила адвокат.

Напомним, сразу после выборов губернатора Олег Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины оказались заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Жена Чемезова Ирина находится под домашним арестом – ее подозревают в мошенничестве с грантами, которые она получала на развитие своего бизнеса. На прошлой неделе Чемезов ушел в отставку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

