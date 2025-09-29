российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Адвокаты задержанного Олега Чемезова заявили, что его провоцировали на бегство

На бывшего вице-губернатора Олега Чемезова оказывали психологическое давление через СМИ, чтобы спровоцировать его на бегство, заявила адвокат Мария Кирилова.

«Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро. При этом в СМИ появились сообщения, что его планируют задержать. Вероятно, это была провокация, чтобы он скрылся. Несмотря на это, Олег Леонидович законопослушно по повестке явился и был задержан. Ситуация уникальная, лично я такого не помню», – сказала она.

Кирилова добавила, что счета у всей семьи заблокированы, в том числе у всех ближних родственников. «Таким образом, в настоящее время некому возить детей в школу, приносить продукты и так далее. Осталось забрать детей в детдом, и враги семьи восторжествуют», – заявила адвокат.

Напомним, сразу после выборов губернатора Олег Чемезов оказался в центре целого ряда скандалов – у него и его гражданской жены Ирины оказались заблокированы счета. Генпрокуратура считает, что теперь уже бывший чиновник причастен к неправомерному завладению активами «Облкоммунэнерго» бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Жена Чемезова Ирина находится под домашним арестом – ее подозревают в мошенничестве с грантами, которые она получала на развитие своего бизнеса. На прошлой неделе Чемезов ушел в отставку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Бывший вице-губернатор Олег Чемезов задержан / Гендиректора «Облкоммунэнерго» объявили в розыск / Экс-директора дочки «Облкоммунэнерго» Боликова отправили в СИЗО / Директора дочки «Облкоммунэнерго» отпустили на свободу / Коммунального олигарха Алексея Боброва отправили в СИЗО (ФОТО) / «Правую руку» Боброва и Бикова отправили в СИЗО до 15 ноября / Экс-директора ОТСК задержали еще на 72 часа (ФОТО) / Топ-менеджеру дочки «Облкоммунэнерго» продлили срок задержания на 72 часа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,