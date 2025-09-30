российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Вторник, 30 сентября 2025, 17:04 мск

Суд определит меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова

Верх-Исетский суд Екатеринбурга определит сегодня меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова.
Напомним, накануне он был задержан следствием. Ему вменяется взятка в особо крупных размерах (от 2 млн руб.). Разбирательство проводится в рамках дела о неправомерном завладении активами «Облкоммунэнерго». По нему суд уже отправил в СИЗО до 15 ноября бизнесмена Алексея Боброва и управляющую бизнесами Боброва и Артема Бикова Татьяну Черных.

Защита Чемезова уверяет, что помещения в СИЗО их клиент в силу медицинских причин может не пережить.

Накануне после допроса Чемезова на скорой возили в больницу с жалобами на боли в брюшной полости.

После обследования Чемезова, впрочем, вернули в следственный изолятор.

Екатеринбург, Елена Васильева

