Понедельник, 6 октября 2025, 15:21 мск

Новости Екатеринбург

В «Домне» начали принимать заявки на участие в новогодней ярмарке

В креативном кластере «Домна» открылся сбор заявок свердловских предпринимателей на участие в ежегодной новогодней ярмарке. Событие пройдет с 19 по 21декабря, участие для прошедших конкурсный отбор – бесплатное.

Как уточнили на сайте креативного кластера, заявки принимаются до 9 ноября. Участники смогут продавать любые новогодние товары: елочные игрушки, декор для дома, одежду и аксессуары, украшения, свечи, керамику, открытки, календари и другие подарки.

«Это будет уже восьмая ярмарка в «Домне» и четвертая новогодняя – завоевавшая любовь екатеринбуржцев и ставшая доброй городской традицией. Прошлая ярмарка была одной из самых масштабных по числу участников и посетителей: за подарками на Вайнера пришли более 3700 гостей. Мы продолжаем, и, следуя традициям, обеспечиваем продавцов всем необходимым: торговым местом, оборудованием и всем, что создает атмосферу этого праздника», – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Гостей ярмарки также ждет интересная программа, например, творческие мастер-классы для детей. Создать праздничное настроение помогут музыка и новогодняя стилизация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2025, РИА «Новый День»

