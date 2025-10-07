В парке Маяковского начали строить супергорку

В парке Маяковского уже приступили к строительству 17-метровой зимней горки. Аттракцион планируют открыть в середине ноября.

Администрация парка просит посетителей не заходить за ограждения, где ведется монтаж конструкций. Проход от центральной аллеи к выходам к ЖК Clever Park и Общественному огороду возможен только через памятник Маяковскому. Также временно закрыт бесплатный общественный туалет.

Зимняя горка высотой с пятиэтажный дом появилась в парке Маяковского в 2021 году и сразу стала популярной. Ежегодно в зимний сезон на ней катаются более 50 тысяч человек. Покрытие горки выполнено из искусственного материала, а тюбинги подаются наверх с помощью подъемника: по лестнице их носить не нужно. В прошлом году строители изменили скат горки, чтобы сделать его более скоростным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

