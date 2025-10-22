российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 октября 2025, 10:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Магазины Екатеринбурга начали готовиться к Новому году

Магазины Екатеринбурга стали активно выставлять новогодние товары, несмотря на то, что до праздника еще 70 дней. В основном, это элементы столового декора и текстиля, посуда с рождественскими узорами и в традиционных для этого цветах – красном и зеленом, а также игрушки, карнавальные маски и костюмы, упаковка.

В этом году, напомним, каникулы будут рекордно долгими – с 31 декабря по 11 января включительно. 29 и 30 декабря – рабочие дни, но сокращенные.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

В парке Маяковского начали строить супергорку / В «Домне» начали принимать заявки на участие в новогодней ярмарке / Каток, сухой закон и ледовый городок: как в Екатеринбурге пройдут новогодние праздники / Ледовый городок в Историческом сквере посетили 200 тысяч человек / В зоопарк – нельзя, в огород – можно: что делать с новогодними елками / Более 140 тысяч человек посетили ледовый городок в Историческом сквере за каникулы / В Екатеринбурге изменили расписание работы главного катка / Нарколог предупредил об опасности идеи «прокапаться дома»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,