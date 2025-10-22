Магазины Екатеринбурга начали готовиться к Новому году

Магазины Екатеринбурга стали активно выставлять новогодние товары, несмотря на то, что до праздника еще 70 дней. В основном, это элементы столового декора и текстиля, посуда с рождественскими узорами и в традиционных для этого цветах – красном и зеленом, а также игрушки, карнавальные маски и костюмы, упаковка.

В этом году, напомним, каникулы будут рекордно долгими – с 31 декабря по 11 января включительно. 29 и 30 декабря – рабочие дни, но сокращенные.

Екатеринбург, Елена Сычева

