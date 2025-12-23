Уральские лошадки. Обзор символов года от местных мастеров (ФОТО)

В преддверии Нового года уральские мастера и ремесленники представили символ года – каждый в своем исполнении. «Новый День» показывает самобытные работы местных производителей.
Фото: Reveri
Милая фарфоровая елочная игрушка – лошадка есть у бренда Reveri – она сделана и расписана вручную. Сегодня и завтра мастерская в Екатеринбурге еще принимает заказы, которые успеют прийти до Нового года.
Фото: «Сысертский фарфор»
Статуэтки в виде символа года есть и у «Сысертского фарфора». Маленькие орловские рысаки есть с лаконичной позолоченной гривой, а есть расписанные полностью, например, под гжель.
Также в ходу и керамические лошадки – малышей предлагает студия «Там-там» Елены Максимовой.
Фото: креативный кластер «Домна»
Деревянных лошадок в виде качалок, голов на палочке и просто фигурок создали в семейной мастерской из Верх-Нейвинского «Животвори».
Свою версию символа года представил уральский кожевенный бренд «Лапка»: с 2019 года они делают мягкие игрушки в фирменной портупее, в этом году в сбрую облачили белую лошадь.
Фото: «Лапка»
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»