Уральские лошадки. Обзор символов года от местных мастеров (ФОТО)

В преддверии Нового года уральские мастера и ремесленники представили символ года – каждый в своем исполнении. «Новый День» показывает самобытные работы местных производителей.

Фото: Reveri

Милая фарфоровая елочная игрушка – лошадка есть у бренда Reveri – она сделана и расписана вручную. Сегодня и завтра мастерская в Екатеринбурге еще принимает заказы, которые успеют прийти до Нового года.

Фото: «Сысертский фарфор»

Статуэтки в виде символа года есть и у «Сысертского фарфора». Маленькие орловские рысаки есть с лаконичной позолоченной гривой, а есть расписанные полностью, например, под гжель.

Также в ходу и керамические лошадки – малышей предлагает студия «Там-там» Елены Максимовой.

Фото: креативный кластер «Домна»

Деревянных лошадок в виде качалок, голов на палочке и просто фигурок создали в семейной мастерской из Верх-Нейвинского «Животвори».

Свою версию символа года представил уральский кожевенный бренд «Лапка»: с 2019 года они делают мягкие игрушки в фирменной портупее, в этом году в сбрую облачили белую лошадь.

Фото: «Лапка»

Екатеринбург, Елена Сычева

