российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 декабря 2025, 12:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральские лошадки. Обзор символов года от местных мастеров (ФОТО)

Лошадки студии «Там-там» Елены Максимовой. Фото: «Домна»

В преддверии Нового года уральские мастера и ремесленники представили символ года – каждый в своем исполнении. «Новый День» показывает самобытные работы местных производителей.

Фото: Reveri

Милая фарфоровая елочная игрушка – лошадка есть у бренда Reveri – она сделана и расписана вручную. Сегодня и завтра мастерская в Екатеринбурге еще принимает заказы, которые успеют прийти до Нового года.

Фото: «Сысертский фарфор»

Статуэтки в виде символа года есть и у «Сысертского фарфора». Маленькие орловские рысаки есть с лаконичной позолоченной гривой, а есть расписанные полностью, например, под гжель.

Также в ходу и керамические лошадки – малышей предлагает студия «Там-там» Елены Максимовой.

Фото: креативный кластер «Домна»

Деревянных лошадок в виде качалок, голов на палочке и просто фигурок создали в семейной мастерской из Верх-Нейвинского «Животвори».

Свою версию символа года представил уральский кожевенный бренд «Лапка»: с 2019 года они делают мягкие игрушки в фирменной портупее, в этом году в сбрую облачили белую лошадь.

Фото: «Лапка»

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Красивые елки, праздничный парк, музей, фотозоны – Верхняя Пышма зовет уральцев на Новый год (ФОТО) / В новогодние праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по 80 направлениям / Чиновник рассказал, насколько лед из Нефтеюганска дороже екатеринбургского / Парк Маяковского будет работать в новогоднюю ночь / Огоньки, флажки, баранки. У россиян бум на украшение елки в советском и русском стиле / На Урал привезли 10 тонн новогодних товаров / На главном катке города можно будет кататься только час (ФОТО) / Стало известно, сколько уральцы тратят на украшение дома к Новому году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,