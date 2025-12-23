В новогодние праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по 80 направлениям

Из Екатеринбурга в новогодние праздники можно будет улететь по 80 направлениям, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Регулярные и чартерные рейсы будут выполнять свыше 30 авиакомпаний.

С 31 декабря по 12 января самолеты из уральской столицы будут летать по 49 внутрироссийским маршрутам. Самыми популярными традиционно останутся рейсы в Москву и Санкт-Петербург. А на путешествия в Сочи и Новосибирск будет проще подобрать удобную дату.

За рубеж из Екатеринбурга можно будет улететь по 31 направлению, в том числе в Дубай, Шарджу, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Душанбе и Ташкент.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube