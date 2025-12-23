Красивые елки, праздничный парк, музей, фотозоны – Верхняя Пышма зовет уральцев на Новый год (ФОТО)

Верхняя Пышма приглашает уральцев на новогодние каникулы. В городе заблаговременно провели подготовку к большим праздникам. К примеру, в середине ноября в медной столице Урала появились первые елки, украшенные разноцветными гирляндами. На сегодняшний день уже полностью украшены деревья вдоль Успенского проспекта и других улиц города, фасады административных зданий, площади и парки.

Появились в Верхней Пышме и новогодние арт-объекты. Так, у здания администрации городского округа и Ледовой арены имени Александра Козицына впервые установлены светящиеся грифоны – это главный элемент герба Верхней Пышмы, символизирующий развитие и добычу меди, у ДК «Металлург» – олень, везущий сани с Дедом Морозом.

Новогодние елки установлены на площади перед Дворцом спорта УГМК, у спортивного центра «Восток» и в других районах – всего более 50 лесных красавиц. Для праздничного оформления Медной столицы было использовано более 33 км гирлянд.

Новогодние торжества начались 20 декабря в Манин-парке – здесь открылась главная городская елка. Для маленьких гостей и их родителей организаторы подготовили праздничную игровую программу. А 22 декабря в парке на Успенском проспекте состоялось открытие «Медной елки» и ледового городка под названием «Русская народная ярмарка». Традиционно участников мероприятия поздравили руководители города. «Медная елка» символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, официально именуемой Медной столицей Урала.

Технические возможности иллюминации позволяют транслировать на ней всевозможные графические элементы. В парке установлено 19 объектов изо льда с яркой подсветкой: фигуры Деда Мороза и Снегурочки, фотозоны «Елочный шар», «Дымковские игрушки», «Самовар с чашками», «Богородские мишки», «Скоморох с балалайкой на печи», «Терем» и другие. Кроме того, здесь можно прокатиться на больших и малых горках.

Одно из главных мест притяжения туристов в новогодние праздники – Музейный комплекс. С 3 по 11 января без выходных он гостеприимно ждет посетителей на традиционные выставки и экскурсии. А 6 января для всех желающих будет организована новогодняя программа, которая включает в себя тематические экскурсии «Заря автомобилестроения», «На страже неба» и другие, авторскую лекцию «Жизнь в стиле джаз. От автомобилей до небоскребов». Также посетителей в этот день в Музее автомобильной техники ждет пряничный мастер-класс и рождественский концерт камерного оркестра.

Новогодние спектакли и концертно-развлекательные программы пройдут во всех учреждениях культуры городского округа. Так, ДК «Металлург» приглашает на концерт студии современной хореографии «Лаборатория свободного движения», детскую программу «Подарок Деду Морозу», спектакль для малышей «Почему медведь зимой не спит». 29 декабря в Манин-парке откроется каток, а 7 января здесь пройдет большой рождественский концерт.

Ожидается, что в предновогодние и новогодние дни Верхнюю Пышму посетит большое количество гостей из разных уголков Свердловской области и не только. Добраться до Медной столицы и обратно можно на трамвае № 333, курсирующем от метро «Проспект космонавтов» до «Трамвайного кольца», на автобусах № 104, 106, 108 и 111, на скоростном пригородном поезде «Орлан» (от железнодорожного вокзала до музейного комплекса).

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube