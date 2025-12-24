В МЧС напомнили правила запуска новогодних фейерверков

Чтобы Новый год прошел без неприятностей, пожарные напомнили, как правильно выбирать и запускать фейерверки, петарды и другую пиротехнику.

Как рассказал и.о. замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев, при выборе надо обратить внимание на целостность упаковки (она не должна быть повреждена) и срок годности. Перед запуском необходимо внимательно изучать инструкцию – она обязательно должна прилагаться к пиротехнике и содержать текст на русском языке.

Запускать фейерверки необходимо на ровной площадке без линий электропередачи, деревьев или иных объектов, которые могут загореться. До стен ближайших домов должно быть не менее 50 метров, иначе фрагменты пиротехники могут попасть на балкон или влететь в окно.

Если фейерверк не сработал, ни в коем случае не надо встряхивать его, переворачивать, рассматривать, поджигать повторно. Отказавшую пиротехнику надо опустить в емкость с водой, а потом выбросить с мусором.

Добавим, хранить пиротехнику нужно в сухом месте. Но там должно быть не более +30 градусов. Нельзя класть фейерверки рядом с батареей или вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Категорически запрещается сушить отсыревшие изделия на батарее или обогревателе, а также нельзя сушить их феном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

