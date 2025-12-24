Как будет ходить общественный транспорт в Екатеринбурге в праздники

Администрация Екатеринбурга опубликовала график работы общественного транспорта в новогодние праздники. 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 22:00, а метро продолжит работу до 01:00.

1 января автобусы, трамваи и троллейбусы до 10:00 будут ходить с интервалом в час, после – по расписанию воскресенья. 2 января до 10:00 интервал составит 30 минут, после – по штатному расписанию. В каникулы с 3 по 11 января общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня.

Добавим, что с 31 декабря по 11 января все муниципальные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными.

