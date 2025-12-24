российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 декабря 2025, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Как будет ходить общественный транспорт в Екатеринбурге в праздники

Администрация Екатеринбурга опубликовала график работы общественного транспорта в новогодние праздники. 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 22:00, а метро продолжит работу до 01:00.

1 января автобусы, трамваи и троллейбусы до 10:00 будут ходить с интервалом в час, после – по расписанию воскресенья. 2 января до 10:00 интервал составит 30 минут, после – по штатному расписанию. В каникулы с 3 по 11 января общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня.

Добавим, что с 31 декабря по 11 января все муниципальные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

В зимние праздники уральцы на 20% чаще страдают от пищевой аллергии / Красивые елки, праздничный парк, музей, фотозоны – Верхняя Пышма зовет уральцев на Новый год (ФОТО) / В новогодние праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по 80 направлениям / Уральские лошадки. Обзор символов года от местных мастеров (ФОТО) / Чиновник рассказал, насколько лед из Нефтеюганска дороже екатеринбургского / Парк Маяковского будет работать в новогоднюю ночь / Огоньки, флажки, баранки. У россиян бум на украшение елки в советском и русском стиле / На Урал привезли 10 тонн новогодних товаров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Новый год,