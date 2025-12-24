В зимние праздники уральцы на 20% чаще страдают от пищевой аллергии

В новогодние праздники на 20% увеличивается число обращений уральцев к медицинским работникам с симптомами аллергии, предупреждает областной минздрав.

Как отмечают врачи-дерматологи, такие проблемы у пациентов начинаются уже в середине декабря и продолжаются до середины января. Такие часто встречающиеся патологии кожи, как экзема и атопический дерматит, обостряются именно в период новогодних праздников, в каждом третьем случае заболевание имеет аллергический характер.

Внезапное развитие аллергических реакций на коже в виде крапивницы, токсико-аллергического дерматита и даже отека Квинке у взрослых в декабрьский период является довольно распространенным явлением. Сочетание экзотических продуктов, алкоголя, сладостей изменяет порог чувствительности иммунной системы, что, в свою очередь, повышает риск неадекватной реакции иммунитета. Распространенность острой крапивницы составляет 20% среди взрослых и до 6,7% у детей.

Самые опасные в этом отношении продукты – арахис и другие орехи, цитрусовые, соя, пшеница, яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

