На Урал привезли 30 тонн гирлянд, елочных шаров и карнавальных костюмов (ФОТО)

Более 30 тонн елочных украшений, гирлянд, мишуры и карнавальных костюмов ввезли на Урал из-за рубежа с начала 2025 года. Как и прежде, основным поставщиком является Китай.

«Пик поставок новогодней продукции обычно происходит летом. С июня по август 2025 года уральские таможенники оформили более 20 тонн праздничной атрибутики на сумму 11 миллионов рублей: гирлянды, елочные шары и мишуру, карнавальные костюмы. Как и в 2024 году, костюмов импортировано пять тонн на сумму два миллиона рублей», – рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

