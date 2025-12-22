российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 декабря 2025, 15:24 мск

Парк Маяковского будет работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь парк Маяковского будет открыт для посетителей до 3 часов ночи. Администрация ЦПКиО готовит для горожан праздничную программу.

«За полчаса до полуночи к нам заглянут Дедушка Мороз со Снегурочкой: вместе проводим старый год и встретим новый, посмотрим традиционное обращение президента. А с 01:00 будем танцевать под новогодние мелодии до самого закрытия», – сообщается в соцсетях парка.

1 января парк Маяковского будет работать по обычному режиму – с 6:00 до 00:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

