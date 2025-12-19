российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 декабря 2025

На главном катке города можно будет кататься только час (ФОТО)

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 21 декабря, кататься на нем можно будет по часу – столько в этом году организаторы установили длительность сеанса, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин. По его словам, на катке смогут одновременно находиться 500 человек, и после каждого часа катания лед будут восстанавливать спецмашины.

В этом году, как и в прошлом, будут часы для бесплатного катания: со своими коньками надо будет приходить к 10:30 или к 11:30. Сеансы также будут длиться по часу.

Каток будет работать до конца февраля, по крайней мере таковы планы – коррективы может внести погода. Так, каток на площади должен был открыться неделю назад, но из-за теплой погоды все перенесли с 12 на 21 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

