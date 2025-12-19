российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 декабря 2025, 13:54 мск

На Урал привезли 10 тонн новогодних товаров

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На Урал перед Новым годом поступила крупная партия праздничной атрибутики – более 10 тонн на сумму свыше 6 миллионов рублей. Всего в этом году уральские таможенники оформили более 40 тонн новогодних товаров. Основным поставщиком, как и в прошлые годы, был Китай.

«Всего с начала года оформили ввоз товаров для новогодних и рождественских праздников весом более 40 тонн и общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей. Данные показатели превышают цифры аналогичного периода прошлого года на 70% по весу и почти в 2 раза по стоимости», – подчеркнул и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

