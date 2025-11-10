российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 ноября 2025, 14:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге откроются три новогодних ярмарки

В Екатеринбурге утвердили план проведения новогодних ярмарок. Торговые ряды будут работать на главных праздничных площадках.

Согласно постановлению главы города, ярмарка на площади 1905 года откроется 5 декабря и будет работать по 31 декабря. Праздничная ярмарка в ледовом городке на Плотинке будет работать с 30 по 31 декабря. Также откроется еще одна площадка – на Заводской, 15/7 (ранее там был продуктовый рынок), для проведения ярмарки выходного дня. Она будет проходить каждые выходные в течение ноября и декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Новый год

Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 12 декабря / На Урал привезли 30 тонн гирлянд, елочных шаров и карнавальных костюмов (ФОТО) / В центре Екатеринбурга монтируют елки для зимнего катка (ФОТО) / Магазины Екатеринбурга начали готовиться к Новому году / В парке Маяковского начали строить супергорку / В «Домне» начали принимать заявки на участие в новогодней ярмарке / Каток, сухой закон и ледовый городок: как в Екатеринбурге пройдут новогодние праздники / Ледовый городок в Историческом сквере посетили 200 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,