В Екатеринбурге откроются три новогодних ярмарки

В Екатеринбурге утвердили план проведения новогодних ярмарок. Торговые ряды будут работать на главных праздничных площадках.

Согласно постановлению главы города, ярмарка на площади 1905 года откроется 5 декабря и будет работать по 31 декабря. Праздничная ярмарка в ледовом городке на Плотинке будет работать с 30 по 31 декабря. Также откроется еще одна площадка – на Заводской, 15/7 (ранее там был продуктовый рынок), для проведения ярмарки выходного дня. Она будет проходить каждые выходные в течение ноября и декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

