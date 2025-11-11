Супергорка в парке Маяковского откроется 14 ноября

Огромная горка высотой с пятиэтажный дом откроется в парке Маяковского 14 ноября, сообщил директор ЦПКиО Павел Зубакин. Цены на аттракцион будут на уровне прошлого года.

Запуском 17-метровой гонки парк открывает зимний сезон. Также с 14 ноября начнет работать новая локация – фестиваль гигантских фонарей. Красочные световые инсталляции можно увидеть каждый день после 17:00 на верхнем поле рядом с Перевернутым домом.

Новогодняя иллюминация в парке заработает с 6 декабря. В этот же день состоится праздничное открытие елки. Посетителей ждет представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем выступление иммерсивного театра.

По мере похолодания в парке откроются и другие развлечения: ледовый каток, лыжная трасса, тюбинг и многое другое. На катке «Северное сияние» в этом году обновят иллюминацию, а также сделают своеобразное световое шоу во время сеансов катания на коньках.

По традиции, в парке Маяковского будет организована встреча Нового года для всех желающих. Вход 31 декабря будет свободным. Как отметил Павел Зубакин, в прошлую новогоднюю ночь парк посетили около 40 тысяч человек, а теоретически ЦПКиО может принять до ста тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

