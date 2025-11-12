российское информационное агентство 18+

Среда, 12 ноября 2025, 15:35 мск

Почта Деда Мороза откроется 1 декабря

В Екатеринбурге с 1 декабря заработает почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети смогут отправить свои послания новогоднему волшебнику на Главпочтамте. Если юным отправителям понадобится помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо и наклеить марку.

Также почтовый ящик Деда Мороза будет работать в парке Маяковского с 6 декабря. Если ребенок хочет получить ответ от волшебника, ему нужно указать свой полный обратный адрес с индексом. Ответ он получит из Великого Устюга – там находится резиденция российского Деда Мороза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

