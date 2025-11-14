Психологи советуют не торопиться с новогодним настроением

Психологи советуют уральцам не торопиться с подготовкой к Новому году. Как правило, на опережение всегда начинают играть маркетологи – с конца октября в магазинах появляются новогодние товары, украшения в залах, а кое-где – даже елки. Глядя на это, дома к празднику начинают украшать и обычные люди.

Как рассказала «Новому Дню» психолог Людмила Иванова, фальстарт с новогодним оформлением может погубить весь новогодний настрой – к 31 декабря мишура, елка, игрушки и другой декор просто покроются пылью и приедятся. Ощущение праздника в этом контексте может и вообще не прийти.

Кроме того, новогодний декор за полтора месяца до праздника может вызывать у людей панику – мол, уже скоро надо отмечать, а подарки не куплены.

«С точки зрения экономики, конечно, лучше составить список покупок на Новый год заранее и покупать их тоже заранее, чтоб не пробивать большую брешь в бюджете семьи и не участвовать в новогоднем покупательском безумии последних дней. Но делать это стоит осознанно, а не под давлением новогоднего декора в торговых центрах», – говорит Людмила Иванова.

Екатеринбург, Елена Васильева

