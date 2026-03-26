В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию Дня Победы

В администрации Екатеринбурга провели первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году ожидаются традиционные памятные мероприятия.

Так, 26 апреля состоится легкоатлетическая эстафета «Майская гроза», забег начнется в 13:00 на Октябрьской площади. Днем позже, 27 апреля, на Широкореченском мемориале стартует акция «Пост № 1» – вахта памяти. Эстафета «Весна Победы» пройдет 30 апреля с 8:00 до 16:00 на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец».

Ближе к празднику, в мае, начнутся основные торжества. Их откроет возложение цветов к памятникам: 4 мая в 12:00 у стелы «Город трудовой доблести», 5 мая в 14:00 у памятника воинам-спортсменам Урала, а 6 мая в 12:00 – на площади Обороны. Также 5 мая состоится традиционный гала-концерт XXVI фестиваля ветеранских хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия».

Главной площадкой станет Исторический сквер. Помимо праздничных концертов там состоится акция «Вальс Победы» и проект «Мы внуки твои, Победа!». Всего в районах Екатеринбурга пройдет более 40 мероприятий, посвященных 9 Мая.

«В приоритете – безопасность людей, а также подготовка города к этому важному празднику: чистота улиц, парков, скверов и других общественных пространств. Необходимо, чтобы все городские службы обеспечили комфортное пребывание участников и гостей праздничных мероприятий», – заявил на заседании оргкомитета вице-мэр Константин Шевченко.

В мэрии сообщили, что особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам фашистских концлагерей и гетто, труженикам тыла. Для каждого из них городские власти готовят адресные поздравления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

