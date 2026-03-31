Вторник, 31 марта 2026, 09:57 мск

По Вторчермету проехали танки (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит первая тренировка военной техники для проведения парада ко Дню Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», танки и другая техника уже проехали по микрорайону Вторчермет.

Движение транспорта будет ограничено до 14:00 на следующих участках:

– улица 2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;

– улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

– улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;

– улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;

– улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

На следующей неделе начнутся репетиции парада ко Дню Победы / В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию Дня Победы / На Урале презентовали книгу – как появилась и развивалась энергетика, как строили и взрывали энергообъекты в годы войны (ФОТО, ВИДЕО) / Мэр наградил Фонд святой Екатерины за помощь в подготовке ко Дню Победы / Белые голуби взмыли в небо над Академическим в память о Победе (ФОТО) / В центре Екатеринбурга на День Победы отключат мобильный интернет / Песни военных лет можно бесплатно использовать на праздниках, – кабмин / Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни

