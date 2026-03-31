По Вторчермету проехали танки (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит первая тренировка военной техники для проведения парада ко Дню Победы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», танки и другая техника уже проехали по микрорайону Вторчермет.
Движение транспорта будет ограничено до 14:00 на следующих участках:
– улица 2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;
– улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
– улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;
– улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;
– улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев
