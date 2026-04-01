До конца месяца на Вторчермете пройдет еще 9 репетиций парада военной техники (ГРАФИК)

Завтра, 2 апреля, на Вторчермете состоится вторая репетиция прохода военной техники к параду Победы.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», до конца месяца на Вторчермете пройдут еще 9 репетиций – 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 апреля.

В эти дни, с 07:40 до 09:30, будет закрыта улица Дорожная на участке от Окраинной до Городской, а с 09:00 до 14:00 – улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной; улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской; улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной; улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной; улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

В период проведения репетиций будет действовать запрет стоянки транспортных средств.

Напомним, первая репетиция состоялась 31 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

