Киномарафон «Победный марш» стартовал на 50 площадках Свердловской области

В Свердловской области стартовал киномарафон «Победный марш», зрителям покажут лучшие отечественные художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне, снятые в последние несколько лет. Показы продлятся до конца июня на территории Среднего Урала, сообщили в ДИПе.

В рамках проекта в регионе пройдут сотни кинопоказов, сопровождаемых тематическими мероприятиями: выставками, встречами, обсуждениями фильмов. К участию уже присоединились практически все муниципальные кинотеатры, прием заявок от учреждений культуры продолжается. В Екатеринбурге показы организуют в Доме кино, Свердловском областном фильмофонде, киноконцертном театре «Космос».

Среди фильмов, которые вошли в программу марафона, – «Каруза» Ивана Харатьяна, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Война Анны» Александра Федорченко, «Рябиновый вальс» Александра Смирнова и Алены Райнер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

