российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 04:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Киномарафон «Победный марш» стартовал на 50 площадках Свердловской области

В Свердловской области стартовал киномарафон «Победный марш», зрителям покажут лучшие отечественные художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне, снятые в последние несколько лет. Показы продлятся до конца июня на территории Среднего Урала, сообщили в ДИПе.

В рамках проекта в регионе пройдут сотни кинопоказов, сопровождаемых тематическими мероприятиями: выставками, встречами, обсуждениями фильмов. К участию уже присоединились практически все муниципальные кинотеатры, прием заявок от учреждений культуры продолжается. В Екатеринбурге показы организуют в Доме кино, Свердловском областном фильмофонде, киноконцертном театре «Космос».

Среди фильмов, которые вошли в программу марафона, – «Каруза» Ивана Харатьяна, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Война Анны» Александра Федорченко, «Рябиновый вальс» Александра Смирнова и Алены Райнер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / День Победы

До конца месяца на Вторчермете пройдет еще 9 репетиций парада военной техники (ГРАФИК) / По Вторчермету проехали танки (ФОТО) / На следующей неделе начнутся репетиции парада ко Дню Победы / В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию Дня Победы / На Урале презентовали книгу – как появилась и развивалась энергетика, как строили и взрывали энергообъекты в годы войны (ФОТО, ВИДЕО) / Мэр наградил Фонд святой Екатерины за помощь в подготовке ко Дню Победы / Белые голуби взмыли в небо над Академическим в память о Победе (ФОТО) / В центре Екатеринбурга на День Победы отключат мобильный интернет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, День Победы,