Екатеринбург начали украшать плакатами в честь Дня Победы (ФОТО)

На улицах Екатеринбурга появились баннеры к 81-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их размещают на остановках общественного транспорта.
На плакате изображен монумент «Воин-освободитель», находящийся в Трептов-парке в столице Германии. Скульптура советского солдата, держащего немецкую девочку на руках, посвящена павшим красноармейцам в боях за Берлин в 1945 году. Как уточнили «Новому Дню» в мэрии, это официальный плакат к празднованию 9 Мая.
Празднование Дня Победы начнется в Екатеринбурге с легкоатлетических стартов в конце апреля, а основные торжества пройдут с 4 по 9 мая. Главной площадкой праздника станет Исторический сквер. Помимо праздничных концертов там состоится акция «Вальс Победы» и проект «Мы внуки твои, Победа!». Всего в районах Екатеринбурга пройдет более 40 мероприятий, посвященных 9 Мая.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
