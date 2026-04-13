Екатеринбург начали украшать плакатами в честь Дня Победы (ФОТО)

На улицах Екатеринбурга появились баннеры к 81-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их размещают на остановках общественного транспорта.

На плакате изображен монумент «Воин-освободитель», находящийся в Трептов-парке в столице Германии. Скульптура советского солдата, держащего немецкую девочку на руках, посвящена павшим красноармейцам в боях за Берлин в 1945 году. Как уточнили «Новому Дню» в мэрии, это официальный плакат к празднованию 9 Мая.

Празднование Дня Победы начнется в Екатеринбурге с легкоатлетических стартов в конце апреля, а основные торжества пройдут с 4 по 9 мая. Главной площадкой праздника станет Исторический сквер. Помимо праздничных концертов там состоится акция «Вальс Победы» и проект «Мы внуки твои, Победа!». Всего в районах Екатеринбурга пройдет более 40 мероприятий, посвященных 9 Мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube