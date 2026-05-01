Трансформация Первомая: от всенародных гуляний до профсоюзного митинга (ФОТО, ВИДЕО)

Празднование Дня Весны и Труда в Екатеринбурге за последние годы серьезно трансформировалось. РИА «Новый День» вспоминает, как это было.

Первомай. Как это было раньше

Согласно нашим архивам, наиболее массово и весело проходили первомайские шествия с 2014 по 2019 год. Схема всегда была одна и та же. Сначала у Главпочтамта собирались колонны провластных профсоюзов и единороссов, которые затем выдвигались к площади 1905 года. По пути люди веселились, танцевали, играли на аккордеонах и гитарах, пели старые советские песни.

На площади с трибуны у памятника Ленину выступали руководители города, партии и области – но, казалось, их никто особенно не слушал. Затем тот же ритуал повторяли КПРФ, СР и ЛДПР. Как это было – в нашем сборном видео.

В 2020 году из-за пандемии ковида Екатеринбург встретил 1 мая без митингов и шествий. Впервые за 131 год с момента существования праздника его отмечали дома. Люди украшали праздничными плакатами и воздушными шарами балконы и окна, поздравляли друг друга с праздником в социальных сетях.

В 2021 году шествия также не было, зато вечером в парке Маяковского запустили фейерверк, посвященный присвоению Екатеринбургу статуса Города трудовой доблести.

А вот в 2022 году Первомайская демонстрация вернулась. Первомай первого года СВО прошел под новыми лозунгами: «Zа Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Zа мир без нацизма!». Эмблему «Z» можно было увидеть и на флажках, на транспарантах, на воздушных шарах. Новшеством стало то, что все политические партии впервые прошли одной колонной.

В 2023-м традиционное шествие отменили из соображений безопасности, а праздничное собрание провели в театре эстрады. Вход на мероприятие, рассчитанное на 650 человек, был только по пригласительным билетам, которые давали в профсоюзах и органах власти.

С 2024 года Первомай отмечают в новом, скромном формате: свердловские профсоюзы проводят праздничный митинг на стадионе «Екатеринбург Арена». Обычно на акцию приходит несколько тысяч свердловчан. Так же его отмечали и в 2025 году. Подобный митинг проходит и сегодня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

