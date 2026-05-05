В Нижнем Тагиле отменили парад и шествие «Бессмертного полка»

В Нижнем Тагиле изменили программу празднования Дня Победы. В городе отменили военный парад и шествие «Бессмертный полк».

«В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей: прохождение военной техники и военнослужащих и шествие «Бессмертного полка», – сообщили в пресс-службе местной администрации. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Нижнем Тагиле в онлайн-формате. В городе также состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны и вечерний праздничный салют.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Метки / День Победы

