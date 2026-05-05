В День Победы общественный транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи

Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта в День Победы. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут ходить до 01:00 10 мая.

Как всегда поздно вечером 9 мая будет организовано накопление транспорта в центре города, чтобы развести пассажиров по домам после праздничного салюта. Автобусы будут стоять в следующих местах:

– на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

– на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

– на улице Бориса Ельцина у театра драмы;

– на проспекте Ленина у оперного театра;

– на проспекте Ленина, от Вайнера до Московской.

На троллейбусах можно будет уехать с остановок:

– на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– на улице Малышева, от 8 Марта до переулка Банковский;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи будут стоять на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера) и в районе перекрестков Ленина – Луначарского и Ленина – Московской.

Напомним, в Екатеринбурге оставят традиционную программу празднования Дня Победы, несмотря на участившиеся угрозы прилета БПЛА. В городе возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут парад Победы на площади 1905 года (но без участия военной техники) и шествие «Бессмертный полк», в Историческом сквере пройдет праздничный концерт и затем прогремит фейерверк.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

