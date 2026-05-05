«Все по плану»: в Екатеринбурге не меняют программу на 9 Мая

Программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге остается без изменений. «Пока все по плану», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Напомним, в уральской столице запланированы торжественный парад без военной техники на площади 1905 года, шествие «Бессмертный полк», праздничный концерт и вечернию фейерверк.

Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле – втором по численности городе Свердловской области – отменяется военный парад в целях безопасности. Акцию «Бессмертный полк» там проведут онлайн.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

