В Екатеринбурге появился сквер имени советского героя-контрразведчика

Зеленая зона на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской (напротив филармонии) теперь будет называться сквером Генерала Устинова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Иван Устинов – советский военный контрразведчик, участник Великой Отечественной войны, родившийся на Урале. За свою службу Иван Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени и тремя – Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени и Почета, множеством медалей, знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» и 17 различными наградами иностранных государств.

Сквер Генерала Устинова – особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения. Здесь растет 90 деревьев 11 видов (в основном – яблоня ягодная сортовая), кустарники и 22 вида дикорастущих травянистых растений.

Кроме того, глава города Алексей Орлов присвоил пешеходной части улицы Мира (от Блюхера до Академической) имя «Аллея Волонтеров».

Екатеринбург, Елена Владимирова

