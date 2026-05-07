российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 мая 2026, 10:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Для 101-летнего фронтовика из Екатеринбурга провели персональный парад (ФОТО)

Фото: полпредство УрФО

Артисты ансамбля песни и пляски совместно с военнослужащими роты почетного караула ЦВО провели персональный парад для 101-летнего участника Великой Отечественной войны Дмитрия Устинова – прямо у него во дворе.

Как рассказали в пресс-службе полпредства, Дмитрию Устинову 101 год. Летом 1943 года он был отправлен на фронт пулеметчиком и принял свой первый бой под Тулой. Воевал в составе III Белорусского фронта. Освобождал города Белоруссии, был дважды тяжело ранен. День Победы встретил в Кенигсберге. После войны работал на железной дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Свердловской области осталось всего 40 фронтовиков Великой Отечественной войны

Метки / День Победы

В Свердловской области осталось всего 40 фронтовиков Великой Отечественной войны / Спортсмены из РМК высадили новые деревья в «Сад памяти» в Екатеринбурге / В Екатеринбурге появился сквер имени советского героя-контрразведчика / «Все по плану»: в Екатеринбурге не меняют программу на 9 Мая / В Нижнем Тагиле отменили парад и шествие «Бессмертного полка» / В День Победы общественный транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи / Жители Екатеринбурга возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» / В центре Екатеринбурге пройдет ночная репетиция парада Победы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,