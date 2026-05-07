Для 101-летнего фронтовика из Екатеринбурга провели персональный парад (ФОТО)

Артисты ансамбля песни и пляски совместно с военнослужащими роты почетного караула ЦВО провели персональный парад для 101-летнего участника Великой Отечественной войны Дмитрия Устинова – прямо у него во дворе.

Как рассказали в пресс-службе полпредства, Дмитрию Устинову 101 год. Летом 1943 года он был отправлен на фронт пулеметчиком и принял свой первый бой под Тулой. Воевал в составе III Белорусского фронта. Освобождал города Белоруссии, был дважды тяжело ранен. День Победы встретил в Кенигсберге. После войны работал на железной дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

