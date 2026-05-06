В Свердловской области осталось всего 40 фронтовиков Великой Отечественной войны

В Свердловской области проживают более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики региона. Все они получат денежные выплаты и персональные поздравления в преддверии Дня Победы.

Большую часть ветеранов – 4861 человек – составляют труженики тыла. Это граждане, которые в юном возрасте в 1941-1945 годах работали на заводах, в колхозах или были заняты в строительстве оборонительных сооружений. Также статус ветеранов имеют 218 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто и 125 человек, переживших блокаду Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области на сегодняшний день остается 55 человек. В их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе Советской Армии.

В Екатеринбурге на начало мая проживает 25 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему – 103 года. Каждого ветерана с Днем Победы лично поздравляют чиновники районных администраций, рассказали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

